Ιαπωνία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε - Υπέκυψε στα τραύματά του

Νεκρός είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε. Σύμφωνα με το Reuters υπέκυψε στα τραύματά του, από τα πυρά που δέχθηκε πισώπλατα νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) από έναν ένοπλο άνδρα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα.

Νωρίτερα ο τωρινός πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα, είχε δηλώσει ότι ο Άμπε βρισκόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, χαρακτηρίζοντας την δολοφονική απόπειρα εις βάρος του ως μια «βάρβαρη ενέργεια».

Ιαπωνία: Πώς έγινε η επίθεση στον Σίνζο Άμπε

Η επίθεση κατά του Άμπε έγινε στις 11:30 (05:30 ώρα Ελλάδος) στην πόλη Νάρα. Σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ ο 42χρονος δράστης, πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού πυροβόλησε πισώπλατα τον πρώην πρωθυπουργό με ένα χειροποίητο τουφέκι, το οποίο κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας, ο δράστης ήταν δυσαρεστημένος με τον πρώην πρωθυπουργό και αποφάσισε να τον σκοτώσει. Ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι της δυσαρέσκειάς του.

Την ώρα που ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση, ακούστηκαν δύο ή τρεις πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως ο δράστης πυροβόλησε τον Άμπε πισώπλατα και ότι η πρώτη σφαίρα αστόχησε.

Οι άλλες δύο τον βρήκαν στην πλάτη και στο λαιμό, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι αιμορραγούσε στο στήθος. Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί από πάνω του και του έκαναν μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Ιαπωνία: Ποιος ήταν ο Σίνζο Άμπε

Ο Σίνζο Άμπε εκλέχθηκε πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αρχικά το 2006 και κράτησε το αξίωμα για έναν χρόνο, κατόπιν επέστρεψε και έμεινε στην εξουσία από το 2012 ως το 2020, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί για λόγους υγείας.

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο Τόκιο, ο Ραμ Εμάνιουελ, καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση.

«Είμαστε όλοι θλιμμένοι και σοκαρισμένοι για την επίθεση με σφαίρες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Άμπε Σίνζο. Ο Άμπε-σαν υπήρξε εξαιρετικός ηγέτης της Ιαπωνίας και αταλάντευτος σύμμαχος των ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση και ο αμερικανικός λαός προσεύχονται να είναι καλά ο Άμπε-σαν, η οικογένειά του και ο ιαπωνικός λαός», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε πριν ανακοινωθεί ο θάνατος του πρώην πρωθυπουργού.

