Ιαπωνία: Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε

Θύμα επίθεσης έπεσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ο οποίος δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη Νάρα. Ο Άμπε διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ δεν παρουσιάζει καμία ζωτική ένδειξη.

#日本 #安培晋三 Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was shot in a speech in Nara on the morning of the 8th local time. It is reported that Abe Shinzo in the ambulance, there is consciousness, the current Abe Shinzo has no vital signs. pic.twitter.com/6Li8GGkond — Venus丶Paris(🇨🇳互fo) (@VenusParis5) July 8, 2022

High quality video showing shooting of Shinzo Abe Japanese ex PM @AbeShinzo pic.twitter.com/Lwz9gtS9YA — Suprmann (@Finance_d0ct0r) July 8, 2022

«Ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών, όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να επιβεβαιωθεί από ιατροδικαστή.

WATCH: Video footage of a gunman opening fire on former Japanese PM @AbeShinzo. Eyewitnesses say he collapsed after the shotgun attack and was seen bleeding from his neck. #ShinzoAbe #Japan



🎥: @nhk_news pic.twitter.com/memtEfqJyg — BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 8, 2022

Ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν επίσημα την πληροφορία αυτή όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

Video : Former Japan PM Shinzo Abe lying on ground appears to have been shot with shotgun @AbeShinzo pic.twitter.com/tcnfHWb207 — Suprmann (@Finance_d0ct0r) July 8, 2022

Ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω της προεκλογικής ομιλίας που εκφωνούσε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο πυροβολισμούς. Τραυματίστηκε στο στήθος και στον λαιμό.

Updated: The attacker of former Japanese PM Shinzo Abe, identified as Tetsuya Yamagmi from Nara city, #Japan "Man in grey tshirt is suspect that shot former PM Abe Shinzo"

Look at his customized shotgun. #shinzoabe pic.twitter.com/q5KRV2ph34 — Bhoopendra Singh 🇮🇳 (@bhoopendrasing5) July 8, 2022

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 42 ετών, κατά την ίδια πηγή.

https://twitter.com/Global_Mil_Info?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1545264228814258176%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fworld%2Farticle%2F1262599%2Fsinzo-abe-purovolisan-ton-proin-prothupourgo-tis-iaponias-eno-edine-omilia%2F

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του και είναι καθ’ οδόν προς το Τόκιο.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο