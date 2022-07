Ιαπωνία: Παγκόσμιο σοκ από την επίθεση - Σε κρίσιμη κατάσταση ο Σίνζο Άμπε

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πρώην Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε, ο οποίος πυροβολήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Νάρα.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, ο Άμπε δεν έχει ζωτικές ενδείξεις, όμως αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Φούμιο Κισίντα δήλωσε πως οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον σώσουν.

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 67χρονος έχει τραυματιστεί από σφαίρα στη δεξιά πλευρά του λαιμού, ενώ δέχθηκε πισώπλατα δύο σφαίρες από αυτοσχέδιο όπλο.

Ο Άμπε μεταφέρθηκε με ιατρικό ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

BREAKING IMAGE: Former Japanese prime minister Shinzo Abe lies on the ground after apparent shooting during an election campaign in Nara, western Japan July 8, 2022. / Photo taken by Kyodo. via @REUTERS pic.twitter.com/K5e4mXN5dx — Nick Hennen (@nicksologist) July 8, 2022

«Για σπάνια πράξη πολιτικής βίας», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, Φούμιο Κισίντα, προσθέτοντας ότι η χώρα «προσπαθεί να κατανοήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση».

Ιαπωνία: Ποιος είναι ο άνδρας που πυροβόλησε τον Σίνζο Άμπε

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι ο άνδρας, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον του Σίνζο Άμπε ήταν δυσαρεστημένος με τον πρώην πρωθυπουργό και γι’ αυτό αποφάσισε να τον σκοτώσει.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ο 42χρονος, ο οποίος συνελήφθη, ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι και είναι μόνιμος κάτοικος στη Νάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποίησε χειροποίητο τουφέκι.

Ιαπωνία: Πώς έγινε η επίθεση στον Σίνζο Άμπε

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, όταν ξαφνικά ακούστηκαν δύο ή τρεις πυροβολισμοί.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο δράστης πυροβόλησε πισώπλατα τον Άμπε και ότι η πρώτη σφαίρα αστόχησε.

Στη συνέχεια όμως οι άλλες δύο τον βρήκαν στον λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πρωθυπουργός αιμορραγούσε στο στήθος.

Συνεργάτες του είχαν μαζευτεί πάνω του, με τουλάχιστον έναν να του κάνει μαλάξεις, σύμφωνα με στέλεχος του ΦΔΚ που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

