Θα παραιτηθεί σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον

Είχε προηγηθεί «ντόμινο» παραιτήσεων των υπουργών του Τζόνσον

Μετά το χάος που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον και τους υπουργούς του να παραιτούνται ο ένας μετά τον άλλον, ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι έτοιμος να υποβάλλει και τη δική του παραίτηση. Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στον βετανικό λαό στις 2:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή του BBC, Κρις Μέισον ο Τζόνσον θα παραιτηθεί σήμερα όμως θα συνεχίσει να εκτελεί χρέη πρωθυπουργού ως το φθινόπωρο. Ο Μέισον αναφέρει πως ο Τζόνσον έχει ορίσει νέο υπουργικό συμβούλιο. Νέα μέλη της κυβέρνησης Τζόνσον είναι ο Γκρεγκ Κλάρκ και ο Κιτ Ματχάουζ,

Θα ακολουθήσει «μάχη» ανάμεσα στους Συντηρητικούς το καλοκαίρι για τη θέση στη ηγεσία του κόμματος και μέχρι τον Οκτώβριο και των συνέδριο του κόμματος των Τόρις θα έχει εκλεγεί νέος ηγέτης.

Οι παραιτήσεις στην κυβέρνηση Τζόνσον είχαν ξεπεράσει τις 50.

Ο πρώην υπουργός Επιστημών, Τζορτζ Φρίμαν, που παραιτήθηκε σήμερα το πρωί δήλωσε πως ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τη Βασίλισσα, ενώ το Παλάτι δε θέλησε να επιβεβαιώσει αν μίλησε ο Τζόνσον τηλεφωνικά με τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Boris Johnson needs to hand in the seals of office, apologise to Her Majesty & advise her to call for a Caretaker Prime Minister.



To take over today so that Ministers can get back to work & we can choose a new Conservative Leader to try & repair the damage & rebuild trust. https://t.co/v3Pe3cFDph