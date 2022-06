Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τι ζήτησε και τι πήρε ο Ερντογάν για Σουηδία - Φινλανδία

Στο «πράσινο φως» για την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ οδήγησε το τουρκικό «παζάρι» στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην Τουρκία επικρατεί ικανοποίηση, με την Άγκυρα να διαμηνύει πως πήρε αυτά που ήθελε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξασφάλισε την πλήρη συνεργασία της Φινλανδίας και της Σουηδίας κατά του PKK και των συμμάχων του, καθώς και τη δέσμευση ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα βήματα για την έκδοση εκείνων που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.

Türkiye, Sweden, Finland sign memorandum on Nordic countries' NATO bids after talks in Madrid https://t.co/gudkl9CFqm pic.twitter.com/6z85JJfsWS