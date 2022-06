Ήρθε ντυμένη σαν τη νύφη στον γάμο του γιου της και πόζαρε με το ζευγάρι!

Ένας άγραφος κανόνας όταν είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο, είναι και το να μην επιλέξουμε το λευκό χρώμα στην επίσημη εμφάνισή μας, ένα χρώμα που ανήκει αποκλειστικά στη νύφη για τη μεγάλη της μέρα.

Μια νύφη όμως έπαθε σοκ όταν η πεθερά της όχι μόνο φόρεσε λευκό, αλλά διάλεξε ένα φόρεμα που ήταν παρόμοιο με το νυφικό της!

Μια φωτογραφία του γαμπρού να στέκεται ανάμεσα στη μητέρα του και τη νύφη ανέβηκε στο Διαδίκτυο και η αλήθεια είναι πως δύσκολα καταλαβαίνει κάποιος διαφορά ανάμεσα στα δύο φορέματα.

Η νύφη, μαζί με τη φωτογραφία που ανέβασε, σχολίασε: «Η πεθερά ήθελε πραγματικά να είναι η νύφη. Πλέον έχω χωρίσει από τον γιο της, με τον οποίο πόζαρε στη φωτογραφία που ακολουθεί».

Όπως είναι αναμενόμενο, τα σχόλια στο internet πήραν φωτιά, ενώ κάποια από αυτά ήταν:

«Χωρίς την ανθοδέσμη δε θα ήξερα ποια είναι η νύφη»

«Τόσο ανατριχιαστικό! Θα με ενδιέφερε να μάθω πώς τελείωσαν όλα. Φαντάζομαι το γεγονός ότι η μαμά ντύθηκε νύφη στον γάμο του γιου δεν ήταν ένα καλό ξεκίνημα»

«Πραγματικά νόμιζα ότι έβλεπα έναν πολυγαμικό γάμο».

