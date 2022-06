Ουζμπεκιστάν: Σοκαριστικό βίντεο από γαμπρό που χτυπά τη νύφη

Το βίντεο με τον γαμπρό να χτυπά τη νύφη στο Ουζμπεκιστάν, έχει γίνει viral και έχει προκαλέσει σοκ και οργή

Εξοργιστικές είναι οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από έναν γάμο στο Ουζμπεκιστάν. Στο βίντεο ο γαμπρός φαίνεται να χτυπά βίαια τη νέα του σύζυγο επειδή η νύφη τον κέρδισε σε ένα παιχνίδι την ώρα της πρόποσης.

Οι νεόνυμφοι είχαν ανέβει στη σκηνή στον χώρο της δεξίωσης, όταν ένα άτομο που έκανε μια πρόποση τους πρότεινε να συναγωνιστούν ο ένας τον άλλον σε ένα παιχνίδι, οι όροι του οποίου δεν προσδιορίζονται.

Η νύφη κέρδισε το συγκεκριμένο παιχνίδι και, όταν ο γαμπρός συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει, σήκωσε εξαγριωμένος τη γροθιά του και χτύπησε την ανυποψίαστη γυναίκα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σοκαρισμένη, η κοπέλα έβαλε το χέρι της στο κεφάλι, και στη συνέχεια αποχώρησε από τη σκηνή, συνοδευόμενη από άλλες δύο γυναίκες.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W