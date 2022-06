ΗΠΑ: Άστεγος πνίγηκε αβοήθητος σε λίμνη

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν τρεις αστυνομικοί στην Αριζόνα των ΗΠΑ, καθώς κατηγορούνται ότι άφησαν έναν άστεγο να πνιγεί αβοήθητος μπροστά στα μάτια τους.

Όλα συνέβησαν στις 28 Μαΐου, όταν ο 34χρονος Σον Μπίκινγκς έπεσε στην τεχνητή λίμνη Tempe Town. Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από κάμερα σώματος αστυνομικού έχει καταγραψεί η πτώση του Μπίκινγκς, ενώ ο ίδιος ακούγεται να φωνάζει στους αστυνομικούς ότι πνίγεται.

