Τέξας: Νέο βίντεο δείχνει μαθητές να προσπαθούν να ξεφύγουν

Δραματικές είναι οι μαρτυρίες των παιδιών που επέζησαν του μακελειού - Βίντεο από μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Νέο βίντεο από το μακελειό σε δημοτικό σχολείο Τέξας κόβει την ανάσα καθώς φαίνονται μαθητές και ενήλικες να προσπαθούν να διαφύγουν από το κτίριο. Επιπλέον σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο μια μαθήτρια είχε καλέσει την αστυνομία και περιέγραφε πως βρισκόταν στην τάξη 12 η οποία ήταν γεμάτη θύματα.

New video emerges in deadly Texas school shooting as Justice Department begins reviewing police response. @marcusmoore reports. https://t.co/PFRbT5aDRC pic.twitter.com/wzzZbw874m