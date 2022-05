Ουκρανία: Δεκάδες γυναίκες ανάμεσα στους αιχμαλώτους του Αζοφστάλ

Ο ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς δεσμεύθηκε ότι τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα αποτελέσουν αντικείμενο ποινικών διώξεων και ότι οι φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί αφότου εισέβαλε στη χώρα ο ρωσικός στρατός την 24η Φεβρουαρίου «δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Το Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη της Ουκρανίας / Φωτογραφία AP

Στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσίευσε χθες η ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο κ. Ρεντέρς διευκρίνισε πως ένδεκα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να διενεργούν έρευνες για εγκλήματα πολέμου και έχουν ταυτοποιήσει πάνω από 600 υπόπτους μέχρι στιγμής.

Οι έρευνες διενεργούνται τόσο στην ουκρανική επικράτεια, όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου συγκεντρώνονται στοιχεία και λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη χώρα για να σωθούν από τη σύρραξη, εξήγησε ο επίτροπος Δικαιοσύνης.

Τόνισε ωστόσο ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να συγκεντρωθούν σωστά, καθώς «αν περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες ή ψευδείς ειδήσεις, θα πρόκειται για καταστροφή».

.



🇷🇺 🇺🇦



.



‼️The surrendered “ Azofstal ” militants are taken to a penal colony in the #Volnovaha district.



.

#Ukraine

.

.

.

.

.

https://t.co/wAXwPx12HP pic.twitter.com/H8xKHch0KH