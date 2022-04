Πεκίνο: Φόβοι για σκληρό lockdown τύπου Σαγκάη - Πανικόβλητοι οι κάτοικοι

Σε κατάσταση συναγερμού η Σαγκάη. Φόβοι για σκληρό lockdown και στο Πεκίνο - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (24/4)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής σκληρού lockdown τύπου Σαγκάης και στο Πεκίνο. Αναστατωμένοι οι κάτοικοι τρέχουν για προμήθειες στα σούπερ μάρκετ.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Πεκίνο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού, με το ενδεχόμενο επιβολής ενός σκληρού lockdown όπως στη Σαγκάη να παραμένει ανοιχτό.

Shanghai's 26 million residents have been under a strict COVID lockdown for several weeks, but some residents say they have not eaten for days.



Read more on this story: https://t.co/D1EmLBo3YW pic.twitter.com/iHjZYsrcgY