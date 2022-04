Κορωνοϊός: Παράταση του σκληρού lockdown στη Σαγκάη - Αυξάνονται οι νεκροί

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Σαγκάη λόγω της αύξησης θανάτων από κορωνοϊό. Το σκληρό lockdown παρατείνεται. Η Κίνα αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη έξαρση της πανδημίας από την έναρξή της.

Αυξάνονται καθημερινά οι θάνατοι από κορωνοϊό στη Σαγκάη. Ο αριθμός των νεκρών έφθασε σήμερα τους 87 παρά το lockdown, ενώ η πόλη του Πεκίνου κλήθηκε να δράσει χωρίς καθυστέρηση,εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων στην κινεζική πρωτεύουσα.

Η Κίνα, αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό από τις αρχές Απριλίου σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της Σαγκάης, που θεωρείται εστία της μόλυνσης.

You may think this is a scene from Zombie apocalypse movie, but this is not. In #Shanghai, people are literally being locked in prisons by CCP under COVID-zero policy. pic.twitter.com/FsjyPq5mGn