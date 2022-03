Κίνα: Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί του μοιραίου Boeing 737

Μυστήριο με τη συντριβή του Boeing 737 στην Κίνα - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (22/3)

Μυστήριο με τις συνθήκες συντριβής του Boeing 737-800 στη νότια Κίνα, το οποίο επέβαιναν 132 άτομα. Το ένα μαύρο κουτί που βρέθηκε σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (CAAC).

«Ένα μαύρο κουτί της πτήσης MU5735 της China Eastern βρέθηκε σε κατάσταση σοβαρής ζημιάς στις 23 Μαρτίου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της CAAC Λιου Λουσόνγκ.

Το αεροπλάνο της China Eastern Airlines εκτελούσε την εσωτερική πτήση ανάμεσα στις πόλεις Κουνμίνγκ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας, και Καντόνα, στο νότιο, όταν συνετρίβη τη Δευτέρα σε δασώδη ορεινή περιοχή στην Γουτζού στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εκατοντάδες πυροσβέστες, στρατιωτικοί, γιατροί, εθελοντές και τοπικοί πολιτικοί αξιωματούχοι κινητοποιήθηκαν για να βρουν ίχνη από τους επιβαίνοντες, προσωπικά τους αντικείμενα και τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου.

Sad news from China of #MU5735 China Eastern Airlines #Boeing 737 crash with 132 on board. Sending deepest condolences and prayers to families of effected by this terrible tragedy. #ChinaPlaneCrash

Pakistan

Pic:@CGTNOfficial pic.twitter.com/xNuxKk56SU