Πιθανόν να ήταν όλοι αναίσθητοι στο Boeing που συνετρίβη στην Κίνα

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τη χθεσινή συντριβή του Boeing 737 των China Eastern Airlines σε βουνοπλαγιά στη νότια Κίνα.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 132 άνθρωποι με τις οικογένειές τους να περιμένουν με αγωνία νεότερα για την εξέλιξη της επιχείρησης ανεύρεσης και περισυλλογής των σορών τους, καθώς εκτιμάται ότι κανείς δεν επιβίωσε από την αεροπορική αυτή τραγωδία. Διασώστες μάλιστα είπαν στην Daily Mail ότι οι επιβαίνοντες πρέπει να «αποτεφρώθηκαν ολοσχερώς» μετά την συντριβή, καθώς στο σημείο υπάρχουν μόνο αποκαΐδια.

Σε ανακοίνωσή της η China Eastern Airlines «απέτισε φόρο τιμής» στους «νεκρούς» της καταστροφής. Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Κινέζοι.

Στο αεροδρόμιο της Καντόνας, συγγενείς των επιβατών, κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, ήταν συγκεντρωμένοι σε αίθουσα αναμονής που τους διατέθηκε.

Μια γυναίκα αφηγήθηκε σε κινεζικά ΜΜΕ ότι επρόκειτο αρχικά να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος που συνετρίβη, αλλά την τελευταία στιγμή αποφάσισε να πάρει πτήση που αναχωρούσε νωρίτερα. Περίμενε «νέα» για την αδελφή της και τέσσερις φίλους.



Ειδικοί εκτιμούν ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος ήταν αναίσθητοι, όμως ο πιλότος ίσως να ανέκτησε τις αισθήσεις του και να προσπάθησε να σώσει το αεροπλάνο που έχασε απότομα ύψος και τελικά συνετρίβη.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv — FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022

Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος έπεσε απότομα κατά 30.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά με ταχύτητα 350 μιλίων την ώρα. Κάποια στιγμή έκανε μια μικρή άνοδο 1.000 ποδών, αλλά τελικά συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ίσως, λοιπόν, εκτιμούν οι ειδικοί, αυτή η μικρή άνοδος να ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια του πιλότου να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η China Eastern Airlines μετά το τραγικό δυστύχημα καθήλωσε όλα τα αεροσκάφη Boeing 737 – 800. Το εν λόγω μοντέλο είναι ο προκάτοχος του αμφιλεγόμενου μοντέλου 737 Max, αλλά θεωρείται ασφαλές παρά τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί στη μακρά ιστορία του.

Συγγενείς των επιβατών και μελών του πληρώματος έσπευσαν στο γραφείο της εταιρείας κοντά στο αεροδρόμιο Κουνμίνγκ, από όπου το αεροπλάνο απογειώθηκε, θέλοντας να μάθουν νεότερα για την τραγωδία.

Η China Eastern έχει δημιουργήσει εννέα ομάδες που ασχολούνται με τη συντριβή του αεροπλάνου, τη διερεύνηση του ατυχήματος, τη βοήθεια προς τις οικογένειες και άλλα ζητήματα.

Chinese pilot 'regained consciousness and tried to save the plane' before crash https://t.co/eM5R18LAMz — Daily Mail Online (@MailOnline) March 22, 2022

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) και η εταιρεία λένε ότι έχουν στείλει αξιωματούχους στο σημείο της συντριβής.

Ντόπιοι χωρικοί ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο της συντριβής τη Δευτέρα, όπου το αεροσκάφος προκάλεσε μια φωτιά αρκετά μεγάλη, ώστε να καταγραφεί από δορυφορικές εικόνες της NASA.

Εκατοντάδες διασώστες απεστάλησαν στη συνέχεια από το Γκουανγκσί και τη γειτονική επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Κίνα: Ίσως ένας πιλότος ανέκτησε τις αισθήσεις και προσπάθησε να σώσει το αεροπλάνο

Μιλώντας στη The Sun Online, η ειδική σε θέματα αεροπορίας Sally Gethin είπε ότι τα δεδομένα πτήσης υποδηλώνουν ότι υπήρξε ένα «σύντομο διάστημα 10 έως 20 δευτερολέπτων, όπου ένας ή περισσότεροι από τους πιλότους ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και προσπάθησαν να σώσουν το αεροπλάνο, πριν αυτό συντριβεί στο έδαφος».

Σύμφωνα με την ίδια, όλοι όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος θα ήταν αναίσθητοι σε αυτή την τελική βουτιά.

«Οι πιλότοι εκπαιδεύονται πάρα πολύ, μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται σε προσομοιωτές. Αλλά στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να καταβληθούν ή να αποπροσανατολιστούν από ξαφνικά γεγονότα. Αυτό είναι γνωστό ως το φαινόμενο αιφνιδιασμού και είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτείς γι' αυτό. Ακόμα και οι έμπειροι πιλότοι μπορούν να αιφνιδιαστούν και τότε μπορεί να πάρουν κακές αποφάσεις. Τώρα γίνονται προσπάθειες να αναγνωριστεί αυτό και να προσφερθεί πρόσθετη εκπαίδευση», ανέφερε η Gethin.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε τη συντριβή, αλλά ορισμένες πιθανότητες θα μπορούσαν να ήταν μια δυσλειτουργία στην ουρά, ο καιρός ή άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν επηρεάσει το αεροσκάφος, όπως μια μικρή φωτιά επί του σκάφους ή πρόβλημα καλωδίωσης.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι «ασυνήθιστο ότι ο συγκυβερνήτης είχε 30.000 ώρες πτήσης ενώ ο πιλότος μόνο 7.000 ώρες». Στο αεροπλάνο βρισκόταν κι ένας τρίτος εκπαιδευόμενος πιλότος, ο οποίος είχε μόνο μερικές εκατοντάδες ώρες πτητικής εμπειρίας.

Κίνα: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη βουτιά του Boeing

Το αεροσκάφος της China Eastern Airlines έπεσε κατακόρυφα πριν συντριβεί σε μια πλαγιά κοντά στην πόλη Wuzhou της κομητείας Teng, στη νότια επαρχία Guangxi.

Τρομακτικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας έκαναν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων. Σε αυτά φαίνεται το αεροπλάνο να πέφτει με ταχύτητα κάθετα προς το έδαφος τις στιγμές πριν από τη συντριβή.

Δεδομένα παρακολούθησης του FlightRadar έδειξαν ότι το αεροσκάφος πετούσε στα 29.100 πόδια στις 14:20. Περίπου δύο λεπτά αργότερα είχε πέσει κάτι περισσότερο από 9.000 πόδια και 20 δευτερόλεπτα μετά είχε πέσει στα 3.225 πόδια. Τα δεδομένα υποδεικνύουν μια κατακόρυφη κάθοδο 31.000 ποδών ανά λεπτό. Άλλα δεδομένα φαίνεται επίσης να δείχνουν ότι το αεροσκάφος ανέκτησε ύψος περίπου στα 7.5000 πόδια, πριν ξεκινήσει την τελική του βουτιά.

Διασώστης που έφτασε στο σημείο φέρεται να είπε ότι το αεροπλάνο είχε διαλυθεί πλήρως.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «σοκαρισμένος» από το περιστατικό και ζήτησε να γίνουν προσπάθειες από κάθε πλευρά στην επιχείρηση διάσωσης, καθώς και έρευνα για τη συντριβή αλλά και τη διασφάλιση της πλήρους ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επέλεξε έναν ανώτερο ερευνητή για να βοηθήσει στην έρευνα του δυστυχήματος. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία πιστοποίησε το 737-800 τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στην έρευνα, εάν της ζητηθεί.

Η Boeing Co., που έχει έδρα το Σικάγο, δήλωσε ότι ήταν σε επαφή με το συμβούλιο ασφαλείας των ΗΠΑ «και οι τεχνικοί μας εμπειρογνώμονες είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην έρευνα που διενεργεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας».

Οι έρευνες μετά από συντριβή διευθύνονται συνήθως από αξιωματούχους της χώρας, όπου συνέβη το δυστύχημα, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν τον κατασκευαστή του αεροπλάνου και τον ερευνητή ή τον ρυθμιστή από τη χώρα από όπου προέρχεται ο κατασκευαστής.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι οδήγησε στην ξαφνική βουτιά και τη συντριβή, αλλά οι ειδικοί αεροπορίας είπαν στη MailOnline ότι μπορεί να ήταν «ένα συμβάν απώλειας ελέγχου, πιθανώς μετά από ακινητοποίηση του αεροσκάφους σε μεγάλο ύψος» ή μια αισθητηριακή βλάβη στο πιλοτήριο.

