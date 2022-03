Κίνα: Συνετρίβη αεροσκάφος με 133 επιβαίνοντες

Ένα αεροπλάνο Boeing 737 συνετρίβη στην επαρχία Γκουανζί στην Κίνα, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, αμέσως μετά τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά ενώ σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μετέδωσε πως πρόκειται για πτήση της China Eastern Airlines που εκτελούσε το δρομολόγιο από Kunming προς Guangzhou. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3