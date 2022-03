Ουκρανία: «1.000 Τσετσένοι εθελοντές καθ' οδόν για να πολεμήσουν»

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε σήμερα ότι «1.000 Τσετσένοι εθελοντές βρίσκονται καθ' οδόν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία», τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Στον λογαριασμό του στο Telegram, ο Καντίροφ είπε ότι ένας από τους συνεργάτες του, ο Απτί Αλαουντίνοφ, είναι «επικεφαλής χιλίων εθελοντών από τη Δημοκρατία της Τσετσενίας» που βρίσκονται «καθ' οδόν για να συμμετάσχουν στην ειδική επιχείρηση για την αποναζιστικοποίηση και αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας».

Ο Τσετσένος ηγέτης είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι βρίσκεται στην Ουκρανία, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων σε ένα κατεχόμενο αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούσαν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές και έχουν αμφισβητηθεί από Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Καντίροφ, ο οποίος καταγγέλεται από διεθνείς ΜΚΟ για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία, προστατευόμενος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν διαθέτει πολιτοφυλακή υπό τις διαταγές του.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που εικόνιζαν πλατεία στο Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας, γεμάτη στρατιώτες που έλεγαν πως αναχωρούσαν για την Ουκρανία.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, που κυβερνά την Τσετσενία με σιδηρά πυγμή, θεωρείται απόλυτα πιστός στο Κρεμλίνο και έχει υπό τις διαταγές του μια στρατιωτική ομάδα γνωστή με την ονομασία «καντιρόφτσι», η οποία έχει κατηγορηθεί για πολλές ωμότητες στην Τσετσενία.

Πυρά του ρωσικού πυροβολικού σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους και τραυμάτισαν 25 σήμερα στην πόλη Μερέφα, κοντά στην πολιορκημένη πόλη Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

One of the largest markets in Eastern #Europe, Barabashovo, is on fire in #Kharkiv. pic.twitter.com/R17SRK0VLv