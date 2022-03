ΝΑΤΟ: Ο χάρτης με τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην Ευρώπη  

Μια ανάρτηση με… νόημα, με τον χάρτη με τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει αναπτύξει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο στην Ανατολική Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έκανε η Εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ Oana Lungescu.

Από την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη (photo AP)

Η Εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ αναφέρει συγκεκτριμένα:

«Αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα για την ασφάλειά μας λόγω της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε απάντηση, το NATO ενίσχυσε την αμυντική του παρουσία στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας με περισσότερα στρατεύματα, αεροπλάνα και πλοία».

