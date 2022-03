Ουκρανία: Ρώσοι χάκαραν το κρατικό κανάλι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται και στο πεδίο της προπαγάνδας. Έτσι το κρατικό ουκρανικό κανάλι Ukraine 24 μετέδωσε σήμερα ψεύτικη δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράδοση των όπλων, μετά από «χτύπημα» Ρώσων χάκερ.

The broadcast of the TV channel Ukraine-24 was hacked, and a fake appeal by Zelenskyy to lay down arms to the military appeared on the running line below pic.twitter.com/TdhLKOP81R