Ρωσία: Πρόστιμο 30.000 ρουβλίων στη δημοσιογράφο που διαμαρτυρήθηκε

Ρωσικό δικαστήριο επέβαλε σήμερα πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (255 ευρώ) στην Μαρίνα Οβσιάνικοβα, αφότου κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του νόμου περί διαδηλώσεων, για τη χθεσινή διαμαρτυρία της κατά του πολέμου στην Ουκρανία στο πλατό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti.

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα, εργαζόμενη στο πρώτο κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, διέκοψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ρωσικής εισβολής.

Στην επιγραφή αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!».

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74