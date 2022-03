Ρωσία: Αγνοείται η δημοσιογράφος που διαμαρτυρήθηκε για τον πόλεμο

Άγνωστη είναι η τύχη της δημοσιογράφου Marina Ovsyannikova, η οποία εισέβαλε στο πλατό την ώρα που μεταδιδόταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ρωσικού κρατικού καναλιού Channel 1 και διαμαρτυρήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ovsyannikova κρατούσε ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Όχι στον πόλεμο, σταματήστε τον πόλεμο, μην πιστεύετε την προπαγάνδα, σας λένε ψέματα εδώ».

Σύμφωνα με το BBC, η δημοσιογράφος συνελήφθη, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλώθηκε αγνοούμενη.

«Η τύχη της είναι πλέον άγνωστη», γράφει το BBC.

Ο δικηγόρος της Pavel Chikov, έγραψε στο Twitter ότι δεν μπόρεσε να βρει την πελάτισσά του.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74