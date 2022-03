Ουκρανία: Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις- «Γίνονται συζητήσεις για την ειρήνη»

Ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ξεκίνησε πριν λίγο ο τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκειμένου να γίνουν συζητήσεις με σκοπό την εύρεση λύσης για κατάπαυση του πυρός.

Ο νέος γύρος συνομιλιών αποφασίστηκε να διεξαχθεί σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Στιγμιότυπο από την προηγούμενη συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών στη Λευκορωσία, στις 3 Μαρτίου - AP Image / Maxim Guchek

Λίγο πριν την έναρξη των συζητήσεων, ο στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Μιχάιλο Ποντόλιακ, ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter: «Οι θέσεις μας δεν έχουν αλλάξει: η ειρήνη, η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση όλων των ρωσικών στρατευμάτων και μόνον έπειτα από αυτό θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις μας γειτονίας και για τις πολιτικές μας διαφορές»,

Διαπραγματεύσεις. Τέταρτος γύρος. Για την ειρήνη, την κατάπαυση του πυρός, την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων και τις εγγυήσεις ασφάλειας. Δύσκολη συζήτηση. Η Ρωσία εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας κατά (ουκρανικών) ειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022



Το Κίεβο και η Μόσχα εξέφρασαν τις περασμένες μέρες συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, μολονότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία εντείνεται.

Ουκρανία: 10 ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχει συμφωνηθεί να ανοίξουν σήμερα

Συνολικά 10 ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν σήμερα για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν παγιδευτεί σε εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνονται πόλεις κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ, ανακοίνωσε η ουκρανική κυβέρνηση.

Επίσης θα γίνει άλλη μια απόπειρα για να μεταβεί αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τρόφιμα και φάρμακα στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σημείωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Τις τελευταίες μέρες έχουν αποτύχει διάφορες προσπάθειες.

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν στην περιοχή γύρω από το Κίεβο και άλλοι τρεις στην περιοχή Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Ουκρανία: Το Κίεβο καλεί τη Δύση να υποστηρίξει την Ουκρανία για να «αποτρέψει έναν ευρύτερο πόλεμο»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κάλεσε σήμερα τη Δύση να εφοδιάσει την Ουκρανία με όπλα και να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία για να βοηθήσει να αποτραπεί άλλες χώρες να συρθούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως ζητήσει από τους συμμάχους της να κάνουν περισσότερα για να τη βοηθήσουν να αντισταθεί στην ρωσική εισβολή που άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου. Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σύρει κι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών του NATO, στον πόλεμο.

«Προς αυτούς στο εξωτερικό που φοβούνται ότι θα 'συρθούν στον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο'. Η Ουκρανία αντεπιτίθεται επιτυχώς. Χρειαζόμαστε να μας βοηθήσετε να πολεμήσουμε. Προμηθεύστε μας με όλα τα απαραίτητα όπλα», αναφέρει ο Κουλέμπα σε μήνυμά του στο Twitter.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

«Εφαρμόστε περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και απομονώστε την πλήρως. Βοηθήστε την Ουκρανία να αναγκάσει τον Πούτιν σε αποτυχία και θα αποτρέψετε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογραμμίζει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.



