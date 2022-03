Μπάιντεν: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία- Εμπάργκο σε βότκα, χαβιάρι και διαμάντια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε σήμερα να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».«Δεν πρόκειται να κάνουμε έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε ο Αμερικανός ηγέτης από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αποφάσισαν να αποκλείσουν τη Ρωσία από το κανονικό καθεστώς αμοιβαιότητας που διέπει το παγκόσμιο εμπόριο, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την επιβολή τιμωρητικών δασμών ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/Z7dw6HcXjC