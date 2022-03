Ουκρανία: «Χτύπησαν περιοχή της Λευκορωσίας για να εμπλακεί στον πόλεμο»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η απεσταλμένη στο Κίεβο, Λευκή Γεωργάκη

Για 16η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τα ρωσικά στρατεύματα να βρίσκονται μια ανάσα από το Κίεβο. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου είναι καταιγιστικές.

Σήμερα, η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν τον οικισμό Κοπάνι της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αφού μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να εμπλέξουν την Λευκορωσία στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ! Στόχος είναι να εμπλακούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία!», ανέφερε η Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο διαδίκτυο.

⚡️⚡️⚡️The Air Defense Command of #Ukraine reports that #Russian troops attacked a settlement on the territory of #Belarus pic.twitter.com/E0A3uvu3DA