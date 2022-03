Ουκρανία: Μπήκε στη Χερσώνα ο ρωσικός στρατός

Στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα κτίριο κατοικιών καταστράφηκε, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων.

Russian forces have entered the city of Kherson but Ukrainian forces retain the control of the city administrative buildings — Ukrainian Interior Ministry