Ουκρανία: Επικοινωνία Ζελένσκι με Μπάιντεν

Επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνομίλησε μαζί του σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την αμυντική βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουκρανία.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον εισβολέα το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Ζελένσκι στο twitter.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!