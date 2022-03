Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας στη Λευκορωσία

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας. Το μήνυμα Ζελένσκι λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών - Βίντεο Skai

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθονται σήμερα εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας, προκειμένου να συζητήσουν μια πιθανή εκεχειρία.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

Στον τόπο των διαπραγματεύσεων, τη Λευκορωσία, έφτασε το πρωί ελικόπτερο με αντιπροσωπεία από την Ουκρανία, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του RIA Novosti. Οι Ουκρανοί έφτασαν στο προκαθορισμένο σημείο στα σύνορα με τη Λευκορωσία, πετώντας δια μέσου της Πολωνίας για να μην ρίξουν το ελικόπτερο οι Ρώσοι.

Ελικόπτερο με τους Ουκρανούς αντιπροσώπους έφτασε στη Λευκορωσία - Φωτογραφία twitter / SERGEI KHOLODILIN / AFP

Από την πλευρά της, η Ουκρανία θα αξιώσει «άμεση εκεχειρία» και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία: «Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος», διευκρίνισε.

Χθες, Κυριακή, στην πόλη Γόμελ έφτασε ρωσική αντιπροσωπεία με εκπροσώπους των υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και άλλων υπηρεσιών, κυρίως της προεδρικής διοίκησης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως είναι έτοιμο να διαπραγματευθεί με την Ουκρανία, προτείνοντας ως χώρο συνάντησης την πόλη Γόμελ, απ΄όπου η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική χώρα. Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, αλλά όχι στην πόλη Γόμελ της Λευκορωσίας, επειδή η χώρα αυτή λειτουργεί ως βάση οπισθοφυλακής στην εισβολή στην Ουκρανία, λέγοντας ότι «οποιαδήποτε άλλη πόλη» θα ήταν κατάλληλη.

«Βαρσοβία, Μπρατισλάβα, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μπακού. Προτείναμε όλες αυτές τις πόλεις. Και οποιαδήποτε άλλη πόλη θα μας βόλευε», είπε σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο.

Το Κρεμλίνο είχε κάνει ήδη λόγο για συνομιλίες την Παρασκευή, όμως Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν πει πως δεν επρόκειτο για σοβαρή πρόταση, με τη Μόσχα να επιδιώκει να εξασφαλίσει την παράδοση της Ουκρανίας. Εξάλλου, αμέσως πριν από την πρόταση για διάλογο, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε καλέσει τον ουκρανικό στρατό να κάνει πραξικόπημα και είχε χαρακτηρίσει τις αρχές της χώρας «συμμορία ναρκομανών και νεοναζί».

Λίγο πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέο μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό:

«Όταν έθεσα υποψηφιότητα για Πρόεδρος, είπα ότι ο καθένας μας είναι ένας Πρόεδρος. Επειδή είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη χώρα μας. Για την όμορφη Ουκρανία μας. Και τώρα συνέβη ότι ο καθένας από εμάς είναι ένας πολεμιστής. Ένας πολεμιστής στη θέση του. Και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από εμάς θα κερδίσει. Δόξα στην Ουκρανία!», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.: «Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθεί άμεσα η Ουκρανία με νέα ειδική διαδικασία. Είμαστε ευγνώμονες στους συνεργάτες μας που είναι μαζί μας. Στόχος μας όμως είναι να είμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους και, το πιο σημαντικό, να είμαστε ίσοι».

Λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο, μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο- Βασίλκιβ.

Ταυτόχρονα, κατηγόρησαν τις ουκρανικές αρχές ότι χρησιμοποιούν τους αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

«Η Ρωσία έχει την αεροπορική υπεροχή σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα», δήλωσε σήμερα ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείο Άμυνας.

«Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

Τηλεδιάσκεψη κορυφής υπό την ονομασία « Quint élargi» στην οποία θα λάβουν μέρος οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, καθώς και οι ιθύνοντες των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στόχος αυτής της τηλεδιάσκεψης είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και Ευρωπαίων εταίρων στο ουκρανικό.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως ενδέχεται ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που βρίσκονται σήμερα στο Παρίσι να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη από το μέγαρο των Ηλυσίων στο οποίο έχουν προσκληθεί από τον πρόεδρο Μακρόν.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας στη Λευκορωσία, το ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στέλνουν όπλα και πολεμικά αεροπλάνα στην Ουκρανία, ενώ η Λευκορωσία ετοιμάζεται σήμερα να στείλει στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.