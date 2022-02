«Δε θέλω να πεθάνω» - Ραγίζει καρδιές κοριτσάκι σε καταφύγιο της Ουκρανίας

Η Ουκρανία μετρά νεκρούς και απώλειες, ένα 24ωρο μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα. Ο Πούτιν συνεχίζει ακάθεκτος την επεκτατική πορεία του, χτυπώντας ανελέητα στρατηγικά σημεία σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας, καθώς και την πρωτεύουσα της χώρας.

Θύματα του πολέμου οι άμαχοι, που ξύπνησαν γύρω στις 5 το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου από τους βομβαρδισμούς και τις σειρήνες. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κι έσπευσαν να κρυφτούν σε υπόγεια και καταφύγια για να σώσουν τα παιδιά τους.

“I don’t want to die.”



Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx