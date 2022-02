Ουκρανία: Ίσως το διάγγελμα του Πούτιν να είχε γυριστεί από την Δευτέρα!

Την ώρα που ο πόλεμος έχει ξεκινήσει στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τα ξημερώματα, υπάρχουν πληροφορίες πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε βιντεοσκοπήσει το διάγγελμα που προβλήθηκε σήμερα από την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα «Novaya Gazeta» τα μεταδεδομένα από το μαγνητοσκοπημένο υλικό που ανέβηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, δημιουργήθηκαν στις 7 το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου, σχεδόν τρεις ημέρες πριν την εισβολή.

Επίσης, στο διάγγελμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν φοράει το ίδιο κοστούμι και την ίδια γραβάτα που φορούσε και την Δευτέρα σε εμφάνισή του, με την οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση των αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία - Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Russian media have reported that Putin likely pre-recorded his declaration of war as early as Monday. Russian newspaper Novaya Gazeta found that the metadata on the video file uploaded to the Kremlin website was created at 7pm on February 21. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/T5XHrQZ7Dx