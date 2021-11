Κλίο Σμιθ: Στις φυλακές με αλυσίδες στα πόδια ο απαγωγέας της

Στις φυλακές του Περθ μεταφέρθηκε ο 36χρονος Terry Kelly, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή της 4χρονης Κλίο Σμιθ. Θα παραμείνει προφυλακισμένος μέχρι την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε από το κρατητήριο στο Κάρναρβον με αεροπλάνο της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας, το πρωί της Παρασκευής. Απαθανατίστηκε με χειροπέδες στα χέρια, ξυπόλητος και με αλυσίδες στα πόδια.

Καθώς ανέβαινε στο αεροπλάνο, ένα τσάρτερ Cessna 441, φάνηκε να κλείνει το μάτι στους φωτογράφους. Τουλάχιστον τέσσερις αξιωματικοί ειδικών επιχειρήσεων τον συνόδευσαν στο αεροπλάνο, με προορισμό τη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Περθ.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει πολλά στοιχεία για τον άνδρα που συνελήφθη για την απαγωγή και κράτηση της 4χρονη Κλίο, για 18 μέρες. Ωστόσο, από τους λογαριασμούς του στα social media, φαίνεται πως είχε εμμονή με τις κούκλες.

How Cleo Smith's alleged abductor was 'obsessed with dolls and created social media profiles of his imaginary family' https://t.co/GWPiXAOewn