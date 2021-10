Facebook, Instagram, WhatsApp: Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ των έξι ωρών

Εκτός λειτουργίας ήταν για ώρες οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger χθες 4/10 - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10/21)

Για έξι ολόκληρες ώρες Facebook, Instagram και WhatsApp ήταν εκτός λειτουργίας σε ολόκληρο τον κόσμο, προκαλώντας αναστάτωση στους χρήστες.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης «έπεσαν» στις 18:30 το απόγευμα και λίγο μετά τη 01:00 επανήλθαν στον αέρα, με τις συνέπειες όμως από το εξάωρο αυτό μπλακ άουτ να είναι τεράστιες.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.