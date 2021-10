Facebook - Instagram: Ο λόγος που δεν έχει διορθωθεί ακόμα το πρόβλημα

Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και ώρες οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (4/10/21)

Την ώρα που εκατομμύρια χρήστες των social media έχουν «κλειδωθεί» έξω από το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, νέες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν μπορούν να μπουν καν στο κτίριo!

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Τη συγκεκριμένη είδηση μετέδωσε η ρεπόρτερ τεχνολογίας των «ΝYTimes», η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο του Facebook μετά το black out της εταιρείας. Σύμφωνα με όσα γράφει σε tweet, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Άλλα μέσα μεταδίδουν πως οι εργαζόμενοι στη Facebook παρατήρησαν πως δεν λαμβάνουν email τα οποία έχουν αποστολείς εκτός της εταιρείας.

«Όχι μόνον οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του Facebook δεν είναι διαθέσιμες για το κοινό, αλλά και οι εσωτερικοί μηχανισμοί και οι πλατφόρμες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Workplace» γράφει στο Twitter ο δημοσιογράφος των «New York Times», Ryan Mac. «Κανείς δεν μπορεί να κάνει καμία δουλειά», προσθέτει.

Η νέα ανάρτηση του Facebook για το τεχνικό πρόβλημα

Η τραγική ειρωνεία είναι πως το Facebook προκειμένου να απολογηθεί στους χρήστες του χρειάστηκε να μεταβεί στο ανταγωνιστικό μέσο twitter: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επαναφέρoυμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Σε ανάρτηση του επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Mike Schroepfer, στο Τwitter, ζητείται «συγγνώμη σε όλους όσοι επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook».

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάστασή τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα», προστίθεται στο μήνυμα.

Κατακόρυφη η πτώση της μετοχής του Facebook

Η πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της τις τελευταίες δυο εβδομάδες, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Πρώην μηχανικός υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook, η Φράνσις Χόγκεν διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα, συγκεκριμένα στη Wall Street Journal, και κατηγόρησε τον όμιλο ότι «(επιλέγει) το όφελος παρά την ασφάλεια", των χρηστών του, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στη Γουόλ Στριτ, η τιμή της μετοχής του Facebook, που κατέγραψε ήδη πτώση στην αρχή της συνεδρίασης, επιτάχυνε τις απώλειές της και σημείωσε πτώση κατά σχεδόν 6%.



