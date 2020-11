Κορωνοϊός - Βρετανία: Τα «σήκωσαν» όλα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Δεν άφησαν τίποτα που να μην αγοράσουν από τα σουπερμάρκετ οι Βρετανοί το Σαββατοκύριακο στην Αγγλία, καθώς από την προσεχή Πέμπτη τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο lockdown.

Μετά τις ανακοινώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για τα μέτρα που θα ξεκινήσουν να ισχύουν για τουλάχιστον έναν μήνα από την προσεχή Πέμπτη, καταναλωτές πανικόβλητοι σχημάτισαν ουρές έξω από σουπερμάρκετ και καταστήματα τροφίμων αδειάζοντας τα ράφια από είδη πρώτης ανάγκης.

And the #PanicBuying has started early at farmfoods. This was filmed over 5 minutes, people just hoarding #ToiletRoll 🧻🧻🧻 pic.twitter.com/KcktMSOtIx