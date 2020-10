Απάντηση Μακρόν σε Ερντογάν: «Δε θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους»

Στον απόηχο της νέας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, μετά και τις λεκτικές επιθέσεις του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, αλλά και των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων στον αραβικό κόσμο, ο Εμανουέλ Μακρόν ανάρτησε σειρά από tweets όπου απορρίπτει τη «ρητορική του μίσους».

«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ», σημείωσε. «Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε», έγραψε ακόμη. «Θα συνεχίσουμε, Σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δε θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο. Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών», πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος που ανάρτησε επίσης μηνύματα στα αγγλικά και τα αραβικά.

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.