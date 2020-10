Ντόναλντ Τραμπ: Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν στον πολιτικό αντίπαλό του

Αναστάτωση στην παγκόσμια κοινότητα προκάλεσε η είδηση που έσκασε σαν βόμβα στις ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι θετικοί στον κορωνοϊό, λίγες ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Τα social media πήραν «φωτιά» και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και οι παγκόσμιοι ηγέτες έσπευσαν να ευχηθούν ταχεία ανάρρωση στον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του.

Οι ευχές του πολιτικού αντίπαλου του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του.

«Η Τζιλ Μπάιντεν και εγώ στέλνουμε τις σκέψεις μας στον πρόεδρο Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ για ταχεία ανάρρωση. Θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια του προέδρου και της οικογένειάς του», έγραψε ο αντίπαλος του Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Οι ευχές από τον Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ευχήθηκε στο προεδρικό ζεύγος ταχεία ανάρρωση, έχοντας δώσει και ο ίδιος την προσωπική του μάχη απέναντι στον κορωνοϊό.

«Τις καλύτερες ευχές μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία», ανέφερε στο twitter ο Μπόρις Τζόνσον.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Το μήνυμα Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο:

«Είμαι πεπεισμένος πως η φυσική ζωτικότητά σας, το ψυχικό σας σφρίγος και η αισιοδοξία σας θα σας βοηθήσουν να νικήσετε αυτόν τον επικίνδυνο ιό. Ελπίζω και οι δύο να αναρρώσουν γρήγορα από τον κορωνοϊό», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σε τηλεγράφημα προς τον Αμερικανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Μέσω εκπροσώπου οι ευχές Μέρκελ

Μέσω εκπροσώπου έστειλε ευχές για ανάρρωση στον Τραμπ η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ.

«Η Καγκελάριος και ολόκληρη η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εύχονται στον Πρόεδρο Τραμπ και την σύζυγό του καλή ανάρρωση και γρήγορα να είναι και πάλι απολύτως υγιείς», δήλωσε η κυρία Ντέμερ.

Ειρωνικά σχόλια από τον κινέζικο Τύπο

Ο Χου Σιτζίν, διευθυντής σύνταξης στην κινεζική εφημερίδα Global Times, ήταν καυστικότατος ενάντια στον Τραμπ, ο οποίος εξάλλου αποκαλεί τον κοροναϊό «κινεζικό ιό».

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία πλήρωσαν το τίμημα του ρίσκου της υποβάθμισης της COVID-19. Η είδηση δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης με την πανδημία στις ΗΠΑ. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του Τραμπ και των ΗΠΑ και μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την επανεκλογή του», έγραψε στο Twitter.

President Trump and the first lady have paid the price for his gamble to play down the COVID-19. The news shows the severity of the US’ pandemic situation. It will impose a negative impact on the image of Trump and the US, and may also negatively affect his reelection. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 2, 2020