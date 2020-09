Σαν Φρανσίσκο: Νέο βίντεο από τη φωτιά που θυμίζει κινηματογραφική ταινία

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από το Σαν Φρανσίσκο, από τις φωτιές στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Ο Terry Tsai, κάτοικος της πόλης ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο από drone που θυμίζει πραγματικά κινηματογραφική ταινία, ενώ το «έντυσε» με το εμβληματικό soundtrack από την ταινία Blade Runner.

SF today fits really well with Blade Runner 2049 music #apocalypse2020 #SanFrancisco pic.twitter.com/UhRl6qe8RB