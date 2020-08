Τεράστια έκρηξη στο Λίβανο - Έγινε αισθητή μέχρι και την Κύπρο

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη έγινε αισθητή μέχρι και την Κύπρο. Οι καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση ενώ ταρακουνήθηκε ολόκληρη η πόλη της Βηρυτού.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν δύο εκρήξεις, η μία στο λιμάνι σε αποθήκη με πυροτεχνήματα, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρεται η δεύτερη έκρηξη έγινε κοντά στην κατοικία του γιου του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Χαρίρι, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, η οποία αποδόθηκε στη Χεζμπολά. Η απόφαση του δικαστηρίου κατά των τεσσάρων κατηγορουμένων αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, με δεκάδες ασθενοφόρα να κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL