Τραμπ- Κορωνοϊός: Αν δεν κάναμε τόσα τεστ, μπορεί να μην είχαμε κρούσματα!

Στη διενέργεια μεγάλου αριθμού διαγνωστικών τεστ αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ την εκτόξευση των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι αν οι ΗΠΑ δεν έκαναν μαζικά τεστ για τον κορωνοϊό, μπορεί να μην είχαν ούτε ένα κρούσμα. Τη θέση επανέλαβε και με ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα τεστ μας (σημ. για τον κορωνοϊό) είναι πολύ περισσότερα και πιο εξελιγμένα από κάθε άλλη χώρα (έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό!) κι έτσι δείχνουν και περισσότερα κρούσματα. Χωρίς τεστ ή με λίγα τεστ θα μπορούσαμε να μην έχουμε καθόλου κρούσματα. Τα τεστ είναι δίκοπο μαχαίρι – Μας κάνουν να δείχνουμε ότι είμαστε σε κακή κατάσταση, αλλά είναι καλό που τα έχουμε!!!», ανέφερε ο Τραμπ στο tweet του.

Our testing is so much bigger and more advanced than any other country (we have done a great job on this!) that it shows more cases. Without testing, or weak testing, we would be showing almost no cases. Testing is a double edged sword - Makes us look bad, but good to have!!!