Κι άλλη υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ στην Ουάσιγκτον

Δείτε πλάνα από διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ

Μία ακόμα υπόθεση αστυνομικής βίας που μοιάζει πολύ με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ανοίγει ξανά. Πρόκειται για τον θάνατο του Μανουέλ Έλις, ο οποίος συνελήφθη στις 3 Μαρτίου στην Ουάσιγκτον και φώναζε κι εκείνος στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

On March 3rd, #ManuelEllis died at the hands of four Tacoma police officers.



Thursday, Manuel’s death was ruled a homicide. The cause: hypoxia — a lack of oxygen reaching body tissues — due to physical restraint. #ICantBreathe



New video has emerged: pic.twitter.com/M7zATj6Jof