Σιάτλ: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε διαδηλωτές

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για μια ακόμα νύχτα για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στο Σιάτλ των ΗΠΑ.

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured. Shooting victim stable; Suspect arrested. pic.twitter.com/ahKFNelVTe

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά ο οδηγός άρχισε να πυροβολεί προς το πλήθος, ενώ συνελήφθη από τις αρχές.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone.



Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition.



Here's a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm