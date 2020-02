Κορωνοϊός: Toυς 6 έφτασαν οι νεκροί στην Ιταλία - Αυξάνονται τα κρούσματα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από τον κορωνοϊό COVID-19 στη βόρεια Ιταλία, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική χώρα στους έξι.

Τελευταία θύματα ένας καρκινοπαθής από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας και ένας άνδρας 84 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν για κάποια άλλη ασθένεια όταν μολύνθηκε από τον κοροναϊό, σύμφωνα με τη RAI. Οι τρεις άλλοι άνθρωποι που πέθαναν εξαιτίας του ιού ήταν επίσης ηλικιωμένοι και τουλάχιστον δύο από αυτούς έπασχαν από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη γειτονική χώρα αυξάνεται ανησυχητικά, με τα κρούσματα να ξεπερνούν πλεόν τα 150.

Σε 11 πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, οι 10 στην περιοχή Lombardy και η μία στο γειτονικό Veneto, έχουν εμφανιστεί κρούσματα του κορωνοϊού. Σχεδόν 50.000 άνθρωποι είναι σε καραντίνα από την Παρασκευή το βράδυ, με την αστυνομία να περιπολεί στους δρόμους και πρόστιμα να επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τον περιορισμό.

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, ζήτησε από τους πολίτες να μην καταληφθούν από πανικό και να ακολουθούν τις οδηγίες των κέντρων.

Πανικός επικρατεί στους κατοίκους του Μιλάνο που έσπευσαν να εφοδιαστούν με βασικά αγαθά, υπό τον φόβο της επιδημίας κορωνοϊού.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν άδεια ράφια και ουρές πελατών να περιμένουν στα ταμεία.

Χαρτομάντιλα, γάντια και απορρυπαντικά είναι τα είδη που έχουν ήδη εξαφανιστεί από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στο Μιλάνο και την επαρχία.

Πανομοιότυπες σκηνές καταγράφηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της χθεσινής ημέρας σε πολλά σημεία πώλησης μεταξύ του Μιλάνου και των γειτονικών δήμων, με τους πελάτες φορτωμένους με δύο ή και τρία καρότσια και με μεγάλες ουρές στα ταμεία.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.



Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5