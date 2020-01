Κοροναϊός: Άνθρωποι πεθαίνουν στον δρόμο στην Ουχάν

Σοκ προκαλεί η εικόνα που κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω διεθνών πρακτορείων ενός άνδρα, ο οποίος κείτεται νεκρός σε δρόμο της Ουχάν. Ο άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μες στη μέση του δρόμου της πόλης, από όπου ξεκίνησε η μετάδοση του φονικού κοροναϊού.

#NSTworld: A grey-haired man wearing a face mask lies dead on the pavement at ground zero of #China’s #virus epidemic, a plastic shopping bag in one hand.https://t.co/4jIRSKEKe8#Wuhan #Coronavirus