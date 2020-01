Ρωσία: Έσπασε σωλήνας και «έβρασαν» ζωντανοί μέσα σε ξενοδοχείο

Τραγικό θάνατο βρήκαν τέσσερις άνθρωποι και ένα παιδί στη Ρωσία, όταν έσπασε σωλήνας καυτού νερού μέσα σε ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να «βράσουν» ζωντανοί.

Άλλα τρία άτομα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από το τραγικό συμβάν στο ξενοδοχείο “Caramel”στην πόλη Πέρμ, στην ανατολική Ρωσία. Μία 33χρονη γυναίκα έχει εγκαύματα που καλύπτουν το 35% του σώματός της, ενώ δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 35 ετών, νοσηλεύονται σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση.

Το εν λόγω ξενοδοχείο καταλαμβάνει το ισόγειο και το υπόγειο μιας πολυκατοικίας. Τα δωμάτια που πλημμύρισαν από καυτό νερό βρίσκονταν στο υπόγειο και δεν είχαν παράθυρα ή εξόδους κινδύνου, ενώ σύμφωνα με την Booking.com, ένα δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο στοιχίζει περίπου 17 ευρώ τη νύχτα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό» και έγραψε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ότι «Θα διενεργήσουμε τους απαραίτητους ελέγχους σε συνεργασία με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και με τις αρμόδιες υπηρεσίες».

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0