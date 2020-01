Ερντογάν: «Η Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα- Ο Μητσοτάκης παίζει λάθος»

Προκλητικός στις δηλώσεις του εμφανίστηκε γι’ακόμη μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν, κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία με προορισμό το Βερολίνο για τη Διάσκεψη της Λιβύης. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα είναι σε δύσκολη θέση λόγω των κινήσεων της Τουρκίας, επειδή δεν προσκλήθηκε στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη.

«Η Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως ο Έλληνας πρωθυπουργός «παίζει λάθος το παιχνίδι».

#LIVE | Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses media before leaving for Berlin, where talks on Libya will take place https://t.co/fvJHVPv9f6