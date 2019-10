Νεκρός και ο διάδοχος του Μπαγκντάντι

Δείτε στο βίντεο το αναλυτικό ρεπορταζ του μεσημβρινού Δελτίου ειδήσεων του Star σχετικά με τον θάνατο του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Νεκρός και ο διάδοχος του επικεφαλής του ISIS Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, ο οποίος αυτοκτόνησε τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού Στρατού στη Συρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο διάδοχος του Μπαγκντάντι σκοτώθηκε από τον αμερικανικό στρατό, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

«Μόλις επιβεβαίωσα ότι ο νούμερο ένα αντικαταστάτης του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι έχει εξολοθρευτεί από τον αμερικανικό στρατό.Ήταν πολύ πιθανόν να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής. Τώρα είναι κι αυτός νεκρός!», γράφει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Τwittter

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!