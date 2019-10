Αμπντουλάχ Καρντάς: Αυτός είναι ο νέος αρχηγός του ISIS

Εικόνες από το κρησφύγετο του Αλ Μπαγκντάντι, πριν βομβαρδιστεί από τον στρατό των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στη βορειοδυτική Συρία το βράδυ του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου, οδήγησε στην αυτοκτονία του αρχηγού του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ Αλ-Μπαγκντάντι. Η σορός του ταυτοποιήθηκε μέσω εξέτασης DNA, καθώς ένα Ρώσος κατάσκοπος είχε καταφέρει να αποσπάσει εσώρουχα του Μπαγκντάντι το 2016, ενώ, λίγες ώρες μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατό του. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, το νεκρό σώμα του πρώην αρχηγού του ISIS ερρίφθη στη θάλασσα.

Τα ξένα μέσα ενημέρωσης μιλούν για αντικατάσταση, αφού ο ίδιος ο Μπαγκντάντι είχε ορίσει ήδη τον διάδοχό του πριν πεθάνει. Πρόκειται για τον Αμπντουλάχ Καρντάς, ο οποίος φημολογείται πως έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από τον Αύγουστο, καθώς ο Μπαγκντάντι μετακινούταν συνεχώς για να μην τον ανακαλύψουν.

Αμπού Μπακρ Αλ-Μπαγκντάντι /Φωτογραφία AP

«Δεν συμμετείχε στα σχέδια και τις καθημερινές δραστηριότητες της οργάνωσης. Μπορεί να ήταν επικεφαλής στα χαρτιά, αλλά ασκούσε μικρή επιρροή», αναφέρει αξιωματούχος της περιοχής για τον Μπακντάντι στο newsweek, ενώ ζητά να παραμείνει ανώνυμος.

Αντίθετα, ο νέος επικεφαλής της εξτρεμιστικής οργάνωσης, Αμπντουλάχ Καρντάς, θεωρείται αδίστακτος και έχει το παρατσούκλι «καθηγητής» . Λέγεται ότι είχε την έγκριση και του πρώην υπαρχηγού του Μπαγκντάντι, Αμπού Αλάα αλ Άφρι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικάνος Πρόεδρος, περιγράφωντας της λεπτομέρειες της αυτοκτονίας του Μπαγκντάντι, είπε πως πέθανε «σαν σκυλί» και «σαν δειλός». Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο twitter μία φωτογραφία με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο του αμερικανικού στρατού που βοήθησε στην εξολόθρευση του πρώην αρχηγού του ISIS.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw