Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της

PEUGEOT NOW! με ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ

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Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της
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Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW!, μια νέα εμπορική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να φέρει ακόμη πιο κοντά τους οδηγούς στο νέο τους αυτοκίνητο, συνδυάζοντας άμεση διαθεσιμότητα, σύγχρονη τεχνολογία και σημαντικά εμπορικά προνόμια.Στη σημερινή αγορά, πολλοί καταναλωτές επιθυμούν να αποκτήσουν ένα νέο αυτοκίνητο, όμως συχνά αναβάλλουν την απόφασή τους, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Το PEUGEOT NOW! δημιουργήθηκε ακριβώς για να δώσει τη λύση, προσφέροντας μοντέλα με άμεση διαθεσιμότητα και ειδικές τιμές, ώστε η μετάβαση σε ένα σύγχρονο Peugeot να γίνει πιο εύκολη από ποτέ.

PEUGEOT NOW! με ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική πελατοκεντρική φιλοσοφία της Peugeot, η οποία αναπτύσσει συνεχώς προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας με έμφαση στην ευελιξία, την τεχνολογία και την προσβασιμότητα.

PEUGEOT NOW! με ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ

Η σύγχρονη γκάμα της Peugeot συνδυάζει ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε Hatchback, Station Wagon, Crossover και SUV κατηγορίες, ενώ προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις της αγοράς με νέους αποδοτικούς κινητήρες Turbo βενζίνης, diesel, προηγμένα υβριδικά συστήματα, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης.

PEUGEOT NOW! με ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ

Στο πλαίσιο του PEUGEOT NOW!, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400€ στα επιλεγμένα συμβατικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Peugeot, χωρίς να συνυπολογίζεται η ισχύουσα κρατική επιδότηση. Η προσφορά ισχύει για τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

PEUGEOT NOW! με ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ

Με το PEUGEOT NOW!, η Peugeot κάνει ακόμη ένα βήμα προς μια πιο άμεση, απλή και πελατοκεντρική εμπειρία αγοράς, μετατρέποντας την επιθυμία για ένα νέο αυτοκίνητο σε μια απόφαση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα σήμερα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα και τα ειδικά προνόμια του PEUGEOT NOW!, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Peugeot ή να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Peugeot Ελλάς https://www.peugeot.gr/buy/peugeot-now.html

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