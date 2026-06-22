smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες

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Αυτοκινητο
smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
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Η smart παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το smart Concept #2, σε μια αποκλειστική εκδήλωση στη Ρώμη, ανοίγοντας νέες προοπτικές όσον αφορά στη σχεδιαστική φιλοσοφία του εσωτερικού και στη διαδικασία δημιουργίας του, ενώ παρουσίασε ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες για την πλατφόρμα ECA του επερχόμενου, νέου smart #2. Τα στενά δρομάκια της Ρώμης αποτελούν το ιδανικό σκηνικό γι’ αυτό, καθώς αντανακλούν το αστικό περιβάλλον για το οποίο έχει εξελιχθεί ένα διθέσιο smart. Το smart Concept #2 παρουσιάζεται ως ένα όχημα που ανήκει σε αυτό το περιβάλλον, όπως ακριβώς έκανε και το smart fortwo, αφού περισσότερα από δύο εκατομμύρια smart προηγούμενων γενεών εξακολουθούν να κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές πόλεις και όχι μόνο.

smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
Το smart Concept #2 παρουσιάζει τη σχεδιαστική κατεύθυνση του νέου smart #2. Οι αναλογίες του, η διχρωμία του αμαξώματος, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι προσεκτικά επεξεργασμένες επιφάνειες ακολουθούν μία βασική αρχή: «Function becomes Fashion». Οι λειτουργικές επιλογές μετατρέπονται σε στοιχείο σχεδιαστικής ταυτότητας. Ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου προκύπτει από όσα κάνει καλά και όχι από διακοσμητικά στοιχεία που μπορούν να προστεθούν εκ των υστέρων.

smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες

Το εσωτερικό του smart #2: Μια νέα προσέγγιση στον χώρο, τη συνδεσιμότητα και την ποιότητα
Βασικά στοιχεία του εσωτερικού του νέου smart #2 είναι το συνεχές κάθισμα τύπου πάγκος, η σχεδίαση του cockpit με φιλοσοφία σχήματος «S» και η αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Το επίκεντρο είναι μια ανοιχτή και ξεκάθαρα οργανωμένη καμπίνα, η οποία δημιουργεί αίσθηση ευρυχωρίας και υψηλής ποιότητας, παρά τις εξαιρετικά συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του αυτοκινήτου.
Το εσωτερικό βασίζεται στην ιδέα ότι η αστική κινητικότητα δεν πρέπει να είναι μόνο αποδοτική, αλλά και ευχάριστη, προσιτή και προσεγμένη σε κάθε της λεπτομέρεια. Για τον λόγο αυτό, το ενιαίο κάθισμα δεν αποτελεί απλώς ένα σχεδιαστικό στοιχείο: καταργεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ οδηγού και συνοδηγού και δημιουργεί μια αίσθηση ευρυχωρίας και πρακτικότητας – ένα  γενναιόδωρο, ανοιχτό και φιλόξενο περιβάλλον, παρ’ όλες τις συμπαγείς διαστάσεις του εξωτερικού.
smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
Electric Compact Architecture: Η τεχνολογική βάση του smart #2
Οι μηχανικοί και τα εξειδικευμένα στελέχη της smart παρουσίασαν για πρώτη φορά περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την κλιμακωτή πλατφόρμα ECA (Electric Compact Architecture). Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από τα διεθνή τμήματα μηχανικής της smart ειδικά για ένα υπερ-συμπαγές (ultra-compact) αμιγώς ηλεκτρικό όχημα και αποτελεί τη βάση του νέου smart #2, αποδεικνύοντας πώς η έξυπνη αξιοποίηση χώρου, η αστική ευελιξία, η ασφάλεια και η καθημερινή ηλεκτρική χρηστικότητα μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα όχημα αυτής της κατηγορίας.

smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες

Στο smart #2, η πλατφόρμα ECA θα επιτρέπει κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, επίδοση που ισοδυναμεί με την ευελιξία του τελευταίου διθέσιου smart της προηγούμενης γενιάς. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της αστικής κινητικότητας: τη μέγιστη ευελιξία σε περιορισμένους χώρους.

smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
Η πλατφόρμα ECA έχει εξελιχθεί με τρόπο που υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του smart #2 να αποτελέσει ένα πλήρως ικανό ηλεκτρικό όχημα, με μπαταρία 35,7 kWh (τιμή-στόχος), αυτονομία περίπου 300 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί) και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από 10% έως 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Η πλατφόρμα δεν σχεδιάστηκε μόνο για καθαρά αστική χρήση, αλλά ως η τεχνική βάση ενός compact οχήματος που συνδυάζει την αστική κινητικότητα με την ευελιξία που απαιτούν οι σύγχρονοι οδηγοί.
Ασφάλεια σε συμπαγές μέγεθος: Η επόμενη γενιά του κλωβού ασφαλείας Tridion
Ένας ακόμη βασικός τομέας της πλατφόρμας ECA είναι η αρχιτεκτονική ασφάλειας του επερχόμενου smart #2. Βασισμένη στις αρχές του γνωστού κλωβού ασφαλείας Tridion, η smart εξελίσσει περαιτέρω ένα από τα κεντρικά στοιχεία της φιλοσοφίας ασφάλειάς της και το μεταφέρει στη νέα γενιά του ultra-compact, αμιγώς ηλεκτρικού διθέσιου μοντέλου της.

smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες

Στόχος είναι ο συνδυασμός των συμπαγών εξωτερικών διαστάσεων με μια στιβαρή δομή που πληροί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας. Η νέα εκδοχή του κελύφους Tridion εκφράζει τη φιλοσοφία της μάρκας να θέτει την ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητά της, ανεξαρτήτως μεγέθους οχήματος.Το νέο smart #2 θα αποδείξει ότι ένα συμπαγές αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις και εξοικονόμηση χώρου: μπορεί επίσης να προσφέρει προστασία, σταθερότητα και αίσθημα ασφάλειας.

 

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