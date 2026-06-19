Η BMW εισέρχεται σε μια συναρπαστική νέα εποχή οδηγικής απόλαυσης με το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, τη νέα BMW i3. Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 50 xDrive σε έκδοση First Edition πριν από την κυκλοφορία της στην αγορά. Θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου εμπόρων BMW.

Η νέα BMW i3 είναι το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse και ενσαρκώνει το τεχνολογικό άλμα της μάρκας. Η αποδοτική τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς συνδυάζεται με το νέο BMW Panoramic iDrive και το Heart of Joy, ανεβάζοντας τη γνήσια οδηγική απόλαυση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Παράλληλα, η εμπειρία της υποβοηθούμενης οδήγησης εισέρχεται σε μια νέα εποχή με το BMW Symbiotic Drive. Η BMW i3 προσφέρει μια σύγχρονη ερμηνεία των σχεδιαστικών στοιχείων που ορίζουν την ταυτότητα ενός BMW sedan.

Οι πελάτες θα μπορούν να διαμορφώσουν τη νέα BMW i3 50 xDrive First Edition, επιλέγοντας πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν τον ήδη πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Μεταξύ αυτών είναι το πακέτο M Sport, το πακέτο εξωτερικής σχεδίασης BMW Iconic Glow και το BMW 3D Head-Up Display. Η BMW i3 50 xDrive First Edition διατίθεται προς παραγγελία στην τιμή των 75.293,82 ευρώ (WLTP, συνδυαστική [EnVKV]: κατανάλωση ενέργειας 16,1–13,5 kWh/100 km, εκπομπές CO₂: 0 g/km, κατηγορία CO₂: A) και προσφέρει αυτονομία 758–906 χλμ. Με την τεχνολογία 800V, το σύστημα Gen6 της BMW i3 50 xDrive επιτρέπει μέγιστη ισχύ φόρτισης έως 400 kW. Μετά από δέκα λεπτά φόρτισης DC, αυτό αντιστοιχεί σε έως και 423 χλμ. αυτονομίας.

Κατά την επίσημη κυκλοφορία στην αγορά, το φθινόπωρο του 2026, η BMW i3 50 xDrive (WLTP (συνδυαστική) [EnVKV]: κατανάλωση ενέργειας 16,1–13,4 kWh/100 χλμ., εκπομπές CO₂: 0 g/km, κατηγορία CO₂: A), στην βασική της έκδοση και με αυτονομία έως 912 km, θα είναι διαθέσιμη στην τιμή των 65.500,00 ευρώ¹ στην ελληνική αγορά.