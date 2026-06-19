Όλα έτοιμα για την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας, στις 20-21 Ιουνίου

Με 38 συμμετοχές η ιστορική πρεμιέρα της διοργάνωσης

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1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας
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Όλα είναι έτοιμα για την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας, ένα νέο αγωνιστικό project στις ελληνικές αναβάσεις, που θα διεξαχθεί  το προσεχές Σαββατοκύριακο, 20-21 Ιουλίου. Την πρώτη ημέρα οι Δοκιμές και την Κυριακή ο αγώνας, που υπόσχεται πολύ θέαμα και ένα αξέχαστο διήμερο στους θεατές και στους αγωνιζόμενους.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που “γεννιέται” στην περιοχή μας ένας νέος σπουδαίος αγώνας ανάβασης. Τον υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά, σε μια πραγματικά εξαιρετική διαδρομή. Θα είναι πολύ τυχεροί όσοι βρεθούν αυτό διήμερο κοντά μας», δήλωσε ο Γιώργος Μπάσδελης, που θ’ αγωνισθεί στην Κατηγορία Ν, με Nissan Micra στην κλάση 5, ενώ ο ίδιος και η οικογένεια του είναι και Μεγάλος Χορηγός του αγώνα.

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Το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικά μεγάλο και στην εκκίνηση του αγώνα που προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος, θα βρεθούν 38 αυτοκίνητα, με τους οδηγούς και συνοδηγούς, να δίνουν τη δική τους μάχη για το βάθρο και για πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία του θεσμού.

Διοργανωτής είναι ο Α.Σ.Ι.Σ.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή, έχει την συμπαράσταση και συνεργασία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, με σημαντικό πακέτο προνομίων και παροχών για τους συμμετέχοντες οδηγούς.

Η 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας θα διεξαχθεί σε διαδρομή μήκους 3,1 χιλιομέτρων, σε τμήμα του οδικού άξονα από το χωριό Ρέθι έως την Κάτω Συνοικία Τρικάλων Κορινθίας. Η εκκίνηση βρίσκεται στα 560μ., ενώ ο τερματισμός στα 775μ., με συνολική υψομετρική διαφορά 215μ.

rallye

Μια τεχνική και απαιτητική διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 39 στροφές (20 δεξιές και 19 αριστερές) και απ’ αυτές, οι 7 είναι φουρκέτες (3 δεξιές και 4 αριστερές).

Το Service Park του αγώνα θα βρίσκεται στο χωριό Ρέθι, ενώ το Parc Fermé θα φιλοξενηθεί στη γραφική Κάτω Συνοικία Τρικάλων Κορινθίας.

Ο πίνακας συμμετοχών περιλαμβάνει 38 οδηγούς, οι οποίοι θα αγωνιστούν στις επιμέρους κατηγορίες και κλάσεις…

  • Στην Κατηγορία Ν 10 οδηγοί, ανάμεσά τους και η μοναδική γυναίκα οδηγός του αγώνα, 5 στην κλάση Ν2, 2 στην Ν3 και 3 στην Ν4.
  • Στην Κατηγορία Α 7 οδηγοί, με 2 συμμετοχές στην Α5, 4 στην Α6 και 1 στην Α8.
  • Στην Κατηγορία Ε 7 οδηγοί, με 3 συμμετοχές στην Ε10, 3 στην Ε11 και 1 στην Ε12-ΔΙΚ.
  • Η Formula Saloon είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία με 12 συμμετοχές. Από αυτές, 2 οδηγοί θα αγωνιστούν στην FSA2L, 4 στην FST2 και 1 στην FST. 
  • Την κατηγορία συμπληρώνουν 5 αυτοκίνητα drift, ανεξαρτήτως κλάσης, ενώ την 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας θα τιμήσουν με την παρουσία τους και 2 ιστορικά οχήματα.

 Το αναλυτικό πρόγραμμα:

Σάββατο 20/06/2026 ● 09:00-10:00 Διοικητικός Έλεγχος ● 09:00-10:00 Τεχνικός Έλεγχος ● 11:00 Χρονομετρημένες Δοκιμές 

Κυριακή 21/06/2026 ● 11:00 Αγώνας ● Απονομές μετά την ολοκλήρωση του αγώνα 

  • Μεγάλοι Χορηγοί του αγώνα είναι οι ● ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΙΚΕ - Nissan, Suzuki, Isuzu ● ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ HOTEL. 
  • Χορηγοί είναι οι ● CANAL RENT A CAR ● AGGELOU CONSTRUCTIONS ● AGGELOU OIL ● INTER CARS - Άργος, Κόρινθος, Τρίπολη ● PITSADIOTIS - VAN CENTER ● ΙΚΤΕΟ ΚΙΑΤΟΥ ● TACTICAL SHOP ● GAND OIL.
  • Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι: ● 4ΤΡΟΧΟΙ ● automotopatras.gr ● korinthosnews.gr. 

 
Η 1η Ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας θα μεταδοθεί και σε LIVE STREAMING, προσφέροντας στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη δράση ακόμη και από απόσταση.

Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί με κινηματογραφική κάλυψη, μέσω 4 καμερών υψηλής ευκρίνειας, τοποθετημένων σε στρατηγικά σημεία της διαδρομής, ενώ drone θα καταγράφει εντυπωσιακά πλάνα ακολουθώντας τα περάσματα των οδηγών
 

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