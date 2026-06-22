BMW iX3: Τι καινούργιο φέρνει

Η BMW εμπλουτίζει το BMW Intelligent Personal Assistant με λειτουργίες AI. Χάρη στον φυσικό διάλογο, ο ψηφιακός βοηθός ανεβάζει τη φωνητική αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος σε νέο επίπεδο. Το νέο BMW Intelligent Personal Assistant κατανοεί τη φυσική γλώσσα και αναγνωρίζει το εκάστοτε πλαίσιο της συνομιλίας. Αξιοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Amazon Alexa+, μετατρέπεται σε έναν έξυπνο βοηθό για την καθημερινή οδήγηση.

Η γερμανική έκδοση ενσωματώνεται ήδη στη νέα BMW iX3 σε οχήματα που κατασκευάστηκαν από τα μέσα Απριλίου 2026 και μετά. Τα οχήματα της συγκεκριμένης σειράς που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ημερομηνία αυτή θα λάβουν τη λειτουργία μέσω ενημέρωσης λογισμικού από τα τέλη Μαΐου 2026. Ακολουθούν και άλλα μοντέλα της BMW που εξοπλίζονται με το BMW Operating System 9 και το BMW Operating System X από το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα θα επεκταθεί και σε άλλες αγορές.

Η BMW iX3 θα διατίθεται και σε δεύτερη έκδοση συστήματος κίνησης από το καλοκαίρι του 2026. Η νέα BMW iX3 40 (WLTP συνδυασμένος κύκλος (EnVKV): κατανάλωση ενέργειας 17,3–14,5 kWh/100 km, εκπομπές CO₂: 0 g/km, ηλεκτρική αυτονομία: 534–637 km (WLTP), κατηγορία CO₂: A) προστίθεται ως νέο βασικό μοντέλο στη γκάμα.

Ενσωματώνει τη νέα έκτη γενιά τεχνολογίας BMW eDrive (Gen6), η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τη Neue Klasse. Όλα τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για αρχιτεκτονική 800 volt. Ένας ιδιαίτερα αποδοτικός ηλεκτροκινητήρας EESM (electrically excited synchronous motor) είναι ενσωματωμένος στον πίσω άξονα.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 235 kW/320 hp αποδίδει ροπή 500 Nm και κινεί τους πίσω τροχούς. Η BMW iX3 40 επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 200 km/h. Η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 82,6 kWh και μπορεί να φορτίζεται με ισχύ έως 300 kW. Η μέγιστη αυτονομία της φτάνει τα 637 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Χάρη στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού, η τεχνολογία της Neue Klasse στη νέα BMW iX3 40 προσφέρει ένα πρωτοφανές επίπεδο οδηγικής απόλαυσης.

Από το καλοκαίρι του 2026, θα διατίθενται συνολικά εννέα ιδιαίτερα ελκυστικά χρώματα BMW Individual για όλες τις εκδόσεις κινητήρα της BMW iX3. Εκτός από τα Orinoco pearl effect, Sepang Bronze Metallic, Twilight Purple pearl effect, Grigio Telesto pearl effect metallic, Java Green II metallic, Purple Silk metallic και Malachite Green metallic, η παλέτα περιλαμβάνει επίσης τα απλά χρώματα Voodoo Blue και Urban Green. Στις νέες επιλογές περιλαμβάνονται επίσης ζάντες 21" M Aerodynamic 1051 M Jet Black, καθώς και το δίχρωμο εσωτερικό Contemporary Agave. Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα διατίθενται επίσης σε συνδυασμό με το προαιρετικό Innovation Package.